يوسف الخال يوجه رسالة رومانسية لنيكول سابا

القاهرة - محمد ابراهيم - بمناسبة الذكرى التاسعة لزواجه من الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​، شارك الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ محبيه مقطع فيديو ظهر فيه ومع نيكول وهما يغنيان ميدلي لأغاني عيد الميلاد، متمنياً إنتهاء عام 2020 الى غير رجعة، ومشيراً الى أنه سيمضي الأيام العشرة الأخيرة من هذا العام بالموسيقى والصلاة.

وعلّق يوسف على الفيديو، قائلاً: "آخر ١٠ أيام من هذه السنة: الذكرى التاسعة لزواجي.. عيد ميلاد مُخَلِّصنا المسيح و مناسبة إنتهاء ال ٢٠٢٠ انشالله إلى غير رجعة.. آخر ١٠ أيام فقط موسيقى و صلاة لخَلاصنا. فلنتَجَدَّد.. بفَرَح".

يُذكر أن يوسف تعاقد على مسلسل "ظل"، الذي يجمعه بالممثل السوري باسل خياط، والمقرر عرضه في رمضان 2021، وسيتم تصويره قريباً ما بين بيروت وأبو ظبي، وهو فكرة سيف رضى حامد، سيناريو وحوار زهير الملا، وإخراج محمد خياري.