فن ومشاهير

نادين الراسي تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

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القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ الأنظار بإطلالتها الجديدة، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، احتفالاً ب​عيد الميلاد​.

ونشرت نادين صورة لها ظهرت فيها متألّقة بإطلالتها، وعلّقت: "أتمنى أن تجلب لكم روح عيد الميلاد السلام، وتعطيكم فرحة عيد الميلاد الأمل والدفئ في عيد الميلاد يمنحكم الحب".

يُذكر أن نادين تعود للتمثيل بعد غياب، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "نسونجي بالحلال"، مع زياد برجي ومحمد خير الجراح وميرفا القاضي وهشام حداد، فكرة أسامة الحمد، سيناريو زهير قنوع، وإخراج نبيل لبس.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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