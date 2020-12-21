نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة تتألق في كليب من سنة لسنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ أول فيديو كليب من ألبومها الميلادي "​Christmas Carole​"، لأغنية "​من سنة لسنة​"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وتألقت كارول خلال الكليب الذي جاء بسيطاً يعكس أجواء الميلاد في لوحة غنائية راقصة، تظهر فيها كارول بعفويتها بين مجموعة من الموسيقيين والراقصين.

الأغنية من كلمات كارول سماحة، ألحان Edward Pola & George Wyle، وتوزيع إيليو كلاسي.

يُذكر أن ألبوم كارول الميلادي يضم 9 أغنيات، وهي "من سنة لسنة"، "إيام الشتي"، "تعا نفرح تعا نمرح"، "سانتا"، "إرجع يا زمان"، "كل عيد وانت بخير حبيبي"، "بآخر الشارع"، "ياسوع جايي"، "ملك السلام" (نشيد الأطفال).