نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف نبيل يكسر حاجز المليوني مشاهدة بأحدث كليباته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كسر الفنان العراقي ​سيف نبيل​ حاجز المليوني مشاهدة، بفيديو كليب أغنيته الجديدة "فدوه اروح اني"، والتي تحكي عن الحب والرومانسية.

وتدور قصة الكليب حول فتاة تبحث عن حبيبها، تعيش بمخيلتها قصة حبّ رسمتها، حيث أسرت الجمهور بلغة الجسد التي أظهرتها للمشاهدين.

وللمرة الأولى، رقص سيف في الكليب تحت إشراف الراقص اللبناني رائد مراد، في خطوة شجعها الجمهور.

الأغنية من كلمات ​محمد الجبوري​، ألحان سيف نبيل، توزيع منير جعفر، ماسترينغ طيف عادل، والكليب من إخراج ​حسين شعلان​.

وتقول كلمات الأغنية: "بس انتَ لروحك فدوه اروح اني وعيني بس الك تشوفك واشتاق الك حتى انته باحضاني وما اگدر بلحظه اعوفك.