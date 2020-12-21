أحمد زاهر يكشف سبب انفعاله على جمهور ابنته ليلى.. بالفيديو

أحمد زاهر رد على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً بسبب تداول فيديوهات له وهو ينفعل على معجبي ابنته ليلى أحمد زاهر، في إحدى المناسبات الفنية.

أحمد زاهر يوجه تحذيراً لمعجبي ابنته ليلى

ورد أحمد زاهر على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً من البعض بسبب انفعاله على بعض معجبي ابنته ليلى، والذين حاولوا التقاط صوراً معها في المناسبات الفنية الأخيرة، وتداول الجمهور فيديو لأحمد زاهر وهو يعنف أحد المعجبين ويهددهم باستدعاء رجال حراسة معه في المرات المقبلة لكي يمنعوهم عنه، وقال زاهر في تصريحاته لبرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، إنه لا يرفض التصوير مع ابنته ولكن يرفض مضايقتها أو لمسها أثناء التقاط الصورة.

أحمد زاهر يكشف سبب انفعاله على جمهور ابنته

وأضاف الفنان أحمد زاهر في تصريحاته، إنه يرى إن من حق الجمهور أن يلتقط صور معه بصفته فنان والجمهور هو من صنعه، وكذلك يرى من الحق الجمهور التقاط صور مع ابنته ليلى بصفتها فنانة ولديها جمهور، ولكن ما يرفضه هو لمس بعض المعجبين لها أثناء التقاط الصور، لذلك انفعل عليهم في آخر مناسبة وهددهم، وابدى استغرابه من انتقادات البعض له بسبب هذا التصرف وقال إن البعض يلومه على خوفه كأب على ابنته.

وقال أحمد زاهر إن أي أب لو رأى ابنته تتعرض للمضايقات أو هذا الموقف كان سيتعامل بعنف مع الأمر وقد يعتدي بالضرب عليهم، ولكنه لم يفعل ذلك لأنه واجهة ومعروف ومن الممكن ان يتخذه البعض قدوة، وهذه من ضريبة الشهرة والتي تجعل الناس مهتمة بكل التصرفات، لذلك فهو لم يفعل شيئاً سوى أنه أخذ ابنته وانصرف وانفعل على هؤلاء المعجبين، واعتبر ذلك خط أحمر في حياته.

ابنتا أحمد زاهر تعودان إلى الواجهة

واختتم أحمد زاهر في تصريحاته إنه من المفترض أن يلتزم البعض بهذا الأمر، خاصة بعد أزمة كورونا، ودافع عن نفسه قائلاً إنه لم يتكبر على الجمهور ولا ينفعل عليهم، ويحرص في حياته على التعامل بتواضع مع الجميع، لأنه يرى التكبر على الناس فعل غير سوي، ويرى نفسه إنسان عادي وأب يخاف على بناته فقط.

وشهدت الفترة الأخيرة تواجد قوي لليلى وملك أحمد زاهر في المناسبات الفنية والعلنية، بعد عودتهما إلى التمثيل، وظهرا معاً في أكثر من حفل وأبرزها فعاليات مهرجان القاهرة السينما، وتلقت ليلى زاهر عدة تكريمات على دورها في مسلسل "الفتوة" في رمضان الماضي.