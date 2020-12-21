محمد الشرنوبي متهم بسرقة سارة الطباخ.. أزمتهما تعود مجدداً

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ، عادت أخبار خلافاتهم من جديد، بعدما أقامت سارة الطباخ دعوى قضائية ضد محمد الشرنوبي واتهمته بها بسرقة الدراجة البخارية خاصتها.

سارة الطباخ تتهم محمد الشرنوبي بسرقتها

وفاجأت المنتجة سارة الطباخ الجمهور اليوم باتهام محمد الشرنوبي بتهمة جديدة، وحررت محضر ضد محمد الشرنوبي وذكرت إنها فقدت الدراجة النارية الخاصة بها "سكوتر" منذ أشهر، ولكنها فوجئت برؤيتها مع الفنان محمد الشرنوبي أمام منزله، لذلك حررت المحضر لاتهام محمد الشرنوبي بسرقتها، وهو ما يعيد خلافاتهما مجدداَ إلى القضاء، بعد فترة من فسخ تعاقدهما وكذلك فسخ خطبتهما.

محمد الشرنوبي يرد على سارة الطباخ

ورد محمد الشرنوبي في تفاصيل الواقعة التي اتهم بها بالسرقة، وقال إنه محضر كيدي لأن الدراجة النارية كانت عبارة عن هدية له من سارة الطباخ، منتجته وخطيبته السابقة، وذلك منذ ما يقارب 8 أشهر، وأكد إنه لا يمانع من إعادتها وطلب من العاملين أمام منزله أن يعطوها إلى سارة الطباخ في حال طلبها لها، ونفى اتهامه بالسرقة من قبل سارة الطباخ.

تجدد خلافات محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

وبدأت الخلافات بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ العام الماضي بعد فسخ خطبتهما ورفض سارة الطباخ فسخ تعاقدها مع الشرنوبي بدون دفع شرط جزائي، وتجددت الأزمة في وقت احتفال الشرنوبي مؤخراً بحفل زفافه على مديرة أعمال أنغام راندا رياض، وتسببت الطباخ في حذف أغنية حفل زفافه على يوتيوب، وأصدرت في الفترة الأخيرة بياناً حذرت به شركات الإنتاج من العمل محمد الشرنوبي بسبب النزاع الموجود بينهما، وامتدت خلافاتهما إلى نقابة الموسيقيين وغرفة صناعة السينما، ولكنها لم تنته حتى الآن، بعد اتهام سارة الطباخ لمحمد الشرنوبي بالسرقة.

وأنضم الفنان محمد الشرنوبي إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا، وأعلن أمس إصابته بعد إجرائه لمسحة فيروس كورونا، وغرد على تويتر قائلاً:" عملت مسحة كورونا و طلعت ايجابي، والحمد لله الأعراض خفت اتحسنت جداً"، وتلقى عشرات الرسائل من زملائه الفنانين لدعمه، وتمني الشفاء له، وأعلنت بعده زوجته راندا رياض إصابتها أيضاً بفيروس بكورونا.