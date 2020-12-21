كورونا والنجوم.. أنغام تقلق الجمهور وديما بياعة تكشف مصدر إصابتها وحالة عائلتها الصحية

أصيب عدد من نجوم الفن في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا، وأقلقوا الجمهور على حالتهم الصحية، وآخرهم الفنانة ديما بياعة، بالإضافة إلى قلق الجمهور على المطربة أنغام بسبب إصابة مديرة أعمالها بالفيروس.

أنغام مهددة بإلغاء حفلها بسبب فيروس كورونا

وأثارت الفنانة أنغام قلق جمهورها في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب إعلان مديرة أعمالها وصديقتها راندا رياض إصابتها بفيروس كورونا، وإصابة زوجها محمد الشرنوبي أيضاً، وأعلنا الأمر على مواقع التواصل، وهو ما جعل جمهور أنغام يتساءل عن الحالة الصحية للفنانة أنغام، بالإضافة إلى معرفة مصير حفلها في رأس السنة في الشارقة، والمقرر ان تحييه مع حسين الجسمي في افتتاح المسرح الروماني بخورفكان.

وكان محمد الشرنوبي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ يومين عبر صفحته بفيسبوك، قبل أن تنضم إليه زوجته أيضاً، وقال عبر تويتر:" عملت مسحة كورونا و طلعت ايجابي، والحمد لله الأعراض خفت اتحسنت جداً"، وسبق الشرنوبي وزوجته عدد من الفنانين في إعلان إصابتهم بكورونا، ومنهم الملحن عمرو مصطفى والممثلة بسنت شوقي.

ديما بياعة تكشف سبب إصابتها بفيروس كورونا

وكشفت الفنانة السورية ديما بياعة حالتها الصحية وحالة عائلتها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا مؤخراً، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، إنها لم تصب بالفيروس في حفل عيد ميلادها كما قال البعض، وذلك لأنها أصيبت بعد الحفل باسبوع، بالإضافة إلى اقتصار الحفل على عائلتها فقط وإجراء معظمهم لمسحة كورونا، وقالت إنها أصيبت بسبب تواجدها في منزل صديقة لها وكانت مصابة، ونفت تعرض أي من أفراد عائلتها للإصابة.

وتحدثت ديما بياعة عن فترة إصابتها بكورونا وقالت إن زوجها ساندها وظل بجوارها رغم خوفها من انتقال العدوى إليه، ووصفت ما فعله بـ"من الحب ما قتل"، وأكدت إنه بخير وكذلك أبنائها، والذين تتواصل معهم بالفيديو، وقالت إن ابنها يلتزم بالإجراءات ولا يقبلها أو يخالطها من البداية لذلك لم تنتقل العدوى إليهم، وكانت ديما بياعة قد نشرت فيديو على انستقرام تحدثت به عن وصفة تقليدية تساعدها وتساعد المصابين في استرجاع حاسة الشم والتذوق مجدداً.

كورونا والنجوم

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق على بعض النجوم في الوسط الفني وأبرزهم الفنانة صابرين والتي أعلنت إصابتها بالفيروس في الفترة الأخيرة، ولم تكشف مجدداً تطورات حالتها خاصة بعد إصابة عدد من أفراد أسرتها، بالإضافة إلى القلق حول الفنانة شهيرة بعد إصابة حفيدها وزوجة ابنها، وأكدت أسرتها إنها مصابة بنزلة برد خفيفة فقط وليست مصابة بكورونا.