رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة إصابة والدتها شهيرة بفيروس كورونا

الفنانة شهيرة أثارت قلق الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب تردد أخبار حول إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد غيابها عن حفل تأبين زوجها الراحل محمود ياسين وبعد إصابة أفراد عائلتها بالفيروس.

شهيرة تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وتساءل الجمهور عن حقيقة إصابة الفنانة شهيرة بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة زوجة ابنها عمرو محمود ياسين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حفيدها وعائلته، وأثارت شهيرة القلق بعد تغيبها عن حفل تأبين الفنان الراحل محمود ياسين، والذي حضره عمرو ورانيا محمود ياسين، ولم تعلق شهيرة على هذه التساؤلات أو تكشف حقيقة إصابتها.

رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة إصابة والدتها بكورونا

وعلقت رانيا محمود ياسين، ابنة الفنانة شهيرة، على الأخبار المتداولة عن حالة شهيرة الصحية، وقالت في تصريحاتها لبرنامج "إي تي بالعربي"، إن والدتها مصابة بنزلة برد خفيفة، لذلك غابت عن حفل التأبين، ولكنها ليست مصابة بفيروس كورونا، وقال شقيقها عمرو محمود ياسين في تصريحاته للبرنامج إنه أجرى مسحة وجاءت سلبية على عكس زوجته وابنه، وطمأن الجمهور على حالة والدته.

وكشف حفيد محمود ياسين عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا، وقال في تدوينة له على فيسبوك:" انا وامي واختي وخالتي وبنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله علي كل حاجة"، وأقلق ذلك الجمهور على بقية العائلة، وتلقت عائلة محمود ياسين الانتقادات من البعض بسبب حضورهم حفل التأبين وعدم التزامهم بالعزل الصحي بعد إصابة زوجة عمرو محمود ياسين وابنه وعدد من أفراد الأسرة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا والنجوم

وجاءت أخبار إصابة عائلة محمود ياسين بفيروس كورونا، بعد إصابة عدد من النجوم في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا وأحدثهم المطرب محمد الشرنوبي وزوجته، والممثلة بسنت شوقي والفنانة السورية ديما بياعة، ومن قبلهم الفنانة صابرين والتي أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بالإضافة إلى إصابة ابنها وشقيقها وزوجته بالفيروس، وذلك بعد أيام من حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.