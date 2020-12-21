تعرفوا على أبرز ألبومات وأغاني النجوم المنتظرة في رأس السنة 2021

يستغل عدد من نجوم الغناء العرب مناسبة رأس السنة 2021 في طرح أعمالهم الغنائية الجديدة، وعلى رأسهم الفنان عمرو دياب الذي حدد موعد طرح ألبومه وكذلك رابح صقر والفنان محمد منير وغيرهم.

عمرو دياب أول المتنافسين في ألبومات 2021

ويبدو أن الفنان عمرو دياب هو أول المتنافسين في ألبومات العام الجديد، وذلك بعدما بدأ الترويج لألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" في الفترة الأخيرة، وكشف عن بداية طرح أغانيه الجديدة من يوم 25 ديسمبر الجاري، وشوق الجمهور للألبوم بطرح بروموهات لعدد منها وأبرزها أغنية "محسود" و "يا أنا يا لأ"، وطرح اليوم صورة جديدة من بوسترات الألبوم وعلق عليها بجملة "في حاجات مع الوقت بتحلو" وهو ما جعل الجمهور يتكهن بأنها عنوان لأغنية جديدة من الألبوم أو مقطع منها.

محمد منير يعلن عن ألبومه الجديد "باب الجمال"

وكشف الفنان محمد منير عن مفاجأة جديدة لجمهوره، بعودته إلى الألبومات بعد سنوات من الانقطاع والتحضيرات، وقال إنه سيطرح ألبومه الجديد "باب الجمال" في موسم رأس السنة 2021، وهو ما سيدخله في منافسة مع عمرو دياب، وكشف بعض تفاصيل ومفاجآت الألبوم الجديد ومنها تعاونه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من بينهم أحمد حسن راؤول، وعمر إسماعيل، وسامر أبو طالب، وأسامة الهندي ورومان بولكا وغيرهم، ‎ويضم الألبوم أغاني أخرى مثل "فينك يا حبيبي" و"انا رايق" و"ذوق" و"مسألة السن" والتي يعود بها للتعاون مع الموسيقار هاني شنودة.

رابح صقر يشوق الجمهور بصورة بوستر ألبومه الجديد

وفي المنافسة الخليجية، أعلن الفنان رابح صقر عن طرح ألبومه الجديد في 2021، بعنوان "مرحبا"، وحدد موعد طرح الألبوم في هاشتاق على تويتر، وذلك للدعاية الألبوم والذي سيطرحه كاملاً في اليوم الأول من العام الجديد، وشوق رابح صقر الجمهور للألبوم من خلال صورة البوستر والتي ظهر بها بإطلالة جديدة وشبابية، وهو ما جعل البعض يشبهه بالنجم العالمي براد بيت.

نجوى كرم ونوال الزغبي وسعد لمجرد في أغاني سينغل

وبعيداً عن الألبومات المنتظرة في رأس السنة، يجهز عدد من النجوم لأعمال غنائية منفردة لطرحها في بداية العام الجديد، وعلى رأسهم الفنانة نجوى كرم والتي أعلنت اليوم عن استعدادها لطرح فيديو كليب "معذور قلبي" وكشفت كواليس الكليب بالإضافة إلى مقطع من الأغنية، ونفس الحال للفنان سعد لمجرد والذي طرح بوستر أغنيته الجديدة "وجه تاني" مع المطرب زهير بهاوي، وأعلنت أيضاً نوال الزغبي عن تسجيلها لأغنية جديدة لطرحها في ذلك الوقت ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.