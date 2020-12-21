الفنانة سمر مرسي تعلن وفاة والدها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة سمر مرسى عن وفاة والدها اليوم بفيروس كورونا.
وكتبت سمر مرسى على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام":"انتقل إلى رحمة الله تعالى القبطان بحرى:" مصطفى السيد مرسى بسبب كوفيد 19.. أرجوكم أدعوا له .. فى الجنة يا بابا إن شاء الله وخلو بالكوا من نفسكم".
وكانت قد تعاقدت النجمة سمر مرسي على بطولة مسلسل حتى لا يطير الدخان، والذي من المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.
المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، وجار تعاقد باقي أبطال العمل، ومن إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية حتى لا يطير الدخان لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.
حتى لا يطير الدخان رواية لإحسان عبد القدوس، وسبق وقدمت في فيلم سينمائي عام 1984، وشارك في بطولة الفيلم آنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان.
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