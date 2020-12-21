في عيد ميلادها.. أهم المحطات الفنية في حياة نجلاء فتحي

يوافق اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، التي تحتفل بعامها الـ 69.
- انفصل والدها وهي في سن الحادية عشرة، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم.
- اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها.
- شاركت بأول أعمالها في فيلم الأصدقاء الثلاثة وذلك بعام 1966 حينها قامت بتقديم دور صغير.
- قدمها المنتج رمسيس نجيب لدور البطولة للمرة الأولى برغم أن سنها كان 17 عاما فقط، في فيلم "أفراح" من إخراج أحمد بدرخان.
_ ومن الشبح الذي أصبح يطارد فيلا نجلاء فتحي، مرت جميلة الشاشة المصرية بأزمة نفسية بسبب أصعب أزمة عاشتها وهي إصابة ابنتها بثقب في القلب، وهو ما دفعها لمحاولة الانتحار ولكن والدتها أنقذتها.
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