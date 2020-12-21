منة فضالي تخطف أنظار مُحبيها بإطلالة شتوية مميزة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأبيض، وارتدت فوقه جاكيت فرو باللون الزيتي، وعلقت عليها قائلة :"كل ألم يعطي درس، وكل درس يُغير شخص".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي السينمائية فيلم" زنزانة 7 "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إبرام نشأت، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، إيمي إسلام