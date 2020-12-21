بمقطع فيديو.. آسر ياسين يهنئ بيج رامي لفوزه بمستر أولمبيا

هنأ الفنان آسر ياسين، البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" لفوزه بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020.

ونشر آسر ياسين مقطع فيديو لممدوح السبيعي، وذلك عبر قصته على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" قد فاز بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.

وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.

كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".

وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري، وفيل هيث، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك، عندما اعتلى الرياضيون المسرح، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظار وكان في أفضل حالات حياته المهنية. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أثار الإعجاب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب.