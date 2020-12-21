مصطفى قمر وهشام عباس يحييان حفل الكريسماس في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان مصطفى قمر، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك ضمن

احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، بمشاركة المطرب هشام عباس،

ومن المُقرر إقامة الحفل ديسمبر

يوم الخميس المقبل الموافق 24 الجارى بأحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس.

وفي سياق آخر، يستعد المطرب مصطفى قمر لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا على مسرح النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 7 يناير المقبل، فى تمام الساعة السابعة ونص مساءً.

والجدير بالذكر أن آخر ألبومات الفنان هشام عباس الغنائية هو ألبوم "عامل ضجة" واحتوى الألبوم على 11 أغنية منهم"عامل ضجة"، و"خليك هنا"، و"شاري بالغالي"، و"الفترة اللى فاتت"، و"اهربي*.

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