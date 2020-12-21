بعد نجاحه في "خيط حرير".. محمود عبد المغني: "أتمنى أن علي يكون أثبت لكم إن الدنيا لسه فيها خير"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمود عبد المغني عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها من قبل الجمهور على دور "علي" الذي قدمه في مسلسل "خيط حرير"، وهو الشاب الطيب صاحب المباديء الذي يضع ضميره معيارًا لكل تصرفاته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمود عبد المغني صورة له من أحد مشاهده بالمسلسل، وعلق عليها قائلاً:"مع السلامة يا علي يا طيب، مقدر فكرة الشك اللي كانت ملازمة علي عندكم وأنها جاية من خذلان و إنعدام ثقة في بعض الناس".

وتابع محمود عبد المغني قائلاً:"بس أتمنى أن علي يكون أثبت لكم أن الدنيا لسه فيها خير وهي دي أصولنا من الأساس و شهرتنا أننا رجالة وشهامة و طيبة ، أي أخلاق غير كدة دي مستحدثة علينا مش أحنا".

مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي ، إخراج إبراهيم فخر الدين، بطولة مي عز الدين، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، حازم سمير، عبد الرحيم حسن، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، حنان سليمان، أحمد صيام، محمد الصاوي ويوسف عثمان.