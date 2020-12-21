الليلة.. هاني عادل يطرح أغنية "يا عذولي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان هاني عادل لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "يا عذولي"، و الأغنية من المقرر طرحهاالليلة في تمام الساعة السابعة مساءً عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكان هاني عادل قد أعلن عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلق عليه قائلاً :"يا عذولي، أغنية جديدة بكرة الساعة 7".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هاني عادل الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هالة صدقي، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.