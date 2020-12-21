في عيد ميلادها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ نجلاء فتحي

يوافق اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، التي تحتفل بعامها الـ 69.

واكتشفها المنتج عدلي المولد وهي على أحد شواطئ الإسكندرية وأسند إليها دورا في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966، وعندما علم عبد الحليم حافظ بأمر هذا الفيلم أصر على تبنيها ودعمها ومساندتها، حيث عانت من رفض أسرتها لعملها بالفن.

اسم نجلاء فتحي الحقيقي هو فاطمة الزهراء، ولدت بمدينة الفيوم يوم المولد النبوي الشريف، ما جعل والديها يطلقان عليها هذا الاسم،

كان عبد الحليم حافظ تربطه علاقة عائلية مع أشقاء نجلاء فتحي، وبالتالي أصر على تغيير اسمها من فاطمة الزهراء إلى "نجلاء فتحي" لتصبح بطلة لأول عمل فني لها في فيلم "أفراح" للمخرج أحمد بدرخان عام 1968.