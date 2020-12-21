عبدالباسط حموده لـ عمر كمال وحمو بيكا: "متشردوش بعض لأن الناس بتضحك عليكم" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر المطرب الشعبي عبدالباسط حموده، عن استيائه، من خلاف الثنائي حمو بيكا، وعمر كمال، مشير أن جيلهم لم يشهد مثل هذه المهازل التي تدور الآن على الساحة.

وتابع "حموده"، من خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "يا عم بيكا انت وعمر متطلعوش تشتمو وتشردو بعض عشان الناس بتضحك عليكو، في الاول والاخر أنتو اكلتو عيش وملح مع بعض".

وتابع المطرب الشعبي: "حتى لو مش هتشتغلو مع بعض يبقى بالمعروف، انتو مبتعملوش الالحان السنفونيه او النوت، أنتو بتاكلو عيش".

وكان بيكا، قد قام بنشر صورة لعمر كمال، معلقًا عليها: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو".