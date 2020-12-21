نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة عبر صفحتها الرسمية عبر استوري على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .
اقرأ أيضًا:
وكان قد كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تعرض للإجهاد في الفترة الأخيرة، ولكن عاد إلى منزله.
وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "دوت الخليج"، «حمد لله على السلامة يا نجم النجوم، يا حبيب الكل»، مؤكدا «كل الناس كانت متابعة حالتك وبتسأل عليك».
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الكينج محمد منير صوت مصري أصيل، وكل الناس تحبه وتسمعه وتريد أن تراه في أحسن حال، متمنيًا «يارب يمتعك دايما بالصحة وترجع تمتع الملايين من محبيك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من المستشفى.. شاهد أحدث ظهور للكينج محمد منير بعد وعكته الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.