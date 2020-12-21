شاهد.. ابنة المنتصر بالله تخطف الأنظار في المهرجان القومي للمسرح

خطفت سارة ابنة الفنان الراحل المنتصر بالله الأنظار حيث حرصت علي حضور تكريمه مساء أمس الأحد، على هامش افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 13، وتسلم التكريم نيابةً عنه.

وافتتحت وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء أمس الأحد، بحضور رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل، ومدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار، في حضور الكثير من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

وقدم المخرج خالد جلال، عرضا بعنوان "الميراث" من فكرته وإخراجه، وطاف خلاله في رحلة عبر الزمن بين جدران المعابد ونشأة المسرح المصري ليشع النور للعالم، وذلك من خلال شاب باحث عن هويته الثقافية فيطوف عبر الزمن وأوراق التاريخ، ويمر بطل الحكاية عبر الموروثات الثقافية المصرية وأشكال وإرهاصات المسرح ليصل في النهاية إلى شكله الحالي فيصل لجيل الآباء ومؤسسي المسرح المصري للتأكيد على أن المسرح ميراث ورثه الآباء المؤسسون من الأجداد الفراعنة، وتفاعل الحضور مع العرض كثيرا.

