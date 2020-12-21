عبدالباسط حموده: "أنا وعدوية كانت الفلوس بتتكنس من ورانا بالمقشة"

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أحمد جودة - القاهرة - قال المطرب الشعبي عبدالباسط حموده، إن الجيل الحالي لم يحصد المكاسب الماليه مثله ومثل المطربين الشعبين من جيله، واشار مستنكرا خلاف الثنائي عمر كمال وحمو بيكا، على الماديات، والمشاجرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد "حموده"، من خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الفلوس كانت بتتكنس بالمقشة من ورايا، ومن ورا أحمد عدوية في المحلات، فلوس ايه اللي بتتخانقو عليها".

وكان بيكا، قد قام بنشر صورة لعمر كمال، معلقًا عليها: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو".