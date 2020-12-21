3 عروض في مهرجان القومي للمسرح

تشهد فعاليات اليوم الثاني من المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثالثة عشرة صباح اليوم ورشة المكياج المسرحي والتنكر تحت إشراف خبير فن الماكياج إسلام عباس وذلك من العاشرة صباحا حتى الثانية عصرا، بقاعة الورش بالمجلس الأعلى للثقافة.

أما عروض المهرجان فتبدأ في تمام السادسة مساء على مسرح السلام، حيث يقام العرض المسرحي (هيلفجوت) إخراج وإعداد وتنفيذ موسيقى محمد إبراهيم مصطفى، وشارك في الإعداد محمد حسن، محمد سعدني، أحمد عباس، محمد صلاح.

وعلى مسرح متروبول وفي تمام الثامنة مساء، يقام العرض المسرحي "أوسكار والسيدة الوردية"، تصميم سينوغرافيا وإخراج بيشوي برسوم، ومن تأليف إيريك إيمانويل شميث ، بينما يقام العرض المسرحي "أفراح القبة" من إعداد وإخراج يوسف المنصور، في تمام الثامنة مساء على مسرح الشباب العائم، وهو من تأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ.

تقام الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.