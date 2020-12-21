محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

وقال محمد صبحي في تصريحات صحفية له: "إنه فشل في الوصول إلى عنوانها، وفي التواصل مع أصدقائها المُقربين بشأن الوصول لرقم هاتفها، لكي يرسل لها دعوة حضور لها".

وأوضح محمد صبحي أن طليقها الفنان أحمد كمال أخبره بأنها لا ترغب في الظهور هي وبناتها إطلاقًا، لكنه قام بتكريمها على المسرح في غيابها، لكن جائزتها تم وضعها في متحف التكريمات داخل المدينة ".