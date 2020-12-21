محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد صبحي عن السبب الرئيسي في غياب الفنانة عبلة كامل عن احتفالية 50 سنة فن بالرغم من دعوتها، مُضيفًا :"فشلت في الوصول إلى عنوانها".
وقال محمد صبحي في تصريحات صحفية له: "إنه فشل في الوصول إلى عنوانها، وفي التواصل مع أصدقائها المُقربين بشأن الوصول لرقم هاتفها، لكي يرسل لها دعوة حضور لها".
وأوضح محمد صبحي أن طليقها الفنان أحمد كمال أخبره بأنها لا ترغب في الظهور هي وبناتها إطلاقًا، لكنه قام بتكريمها على المسرح في غيابها، لكن جائزتها تم وضعها في متحف التكريمات داخل المدينة ".
وفي سياق آخر، تعرض الفنان محمد صبحي لانتقادات عديدة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تكريمه لزملاءه الفنانين في احتفالية ٥٠ سنة فن، واعطائه لهم تمثالاً بصورته، مما دفعه للرد على ذلك الهجوم، مُضيفًا: "لما إنت اللي تعمل التكريم، ابقى اعمل اللي إنت عايزه".