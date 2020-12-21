اتحرجت من الفكرة.. نبيل الحلفاوي يكشف سبب غيابه عن حفل تكريمه من محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - علق نبيل الحلفاوي عن سبب غيابه حضور حفل تكريم الفنان محمد صبحي قبل يومين، لمشاركته معه في عدد من الأعمال الفنية.

ونشر نبيل الحلفاوي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر"دعيت واعتذرت، صبحي صديق عزيز ودفعتي، من المقبول أن يكرم أساتذته أو تلاميذه،ولكنني تحرجت من فكرة أن يكرم الزملاء بعضهم بعضا".

يذكر أن الفنان محمد صبحي كرم أكثر من 120 مبدعا من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه علي مدار في احتفالية "50 سنة فن".