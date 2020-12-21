محمد أبو داوود: من يتجاهل اسم الراحل محمود ياسين هو الخاسر

وقال في تصريحات لـ" دوت الخليج" إن من يتجاهله هو الخاسر، ولفت إلى أن الراحل علم من أعلام الفن المصرى موضحا أنه ابن المسرح وتكريم اسمه اليوم في الدورة ال13 من المهرجان القومي للمسرح، فخر وشرف للمهرجان، ولا أحد يستطيع تجاهله.
وقدم المخرج خالد جلال، عرضا بعنوان "الميراث" من فكرته وإخراجه، وطاف خلاله في رحلة عبر الزمن بين جدران المعابد ونشأة المسرح المصري ليشع النور للعالم، وذلك من خلال شاب باحث عن هويته الثقافية فيطوف عبر الزمن وأوراق التاريخ، ويمر بطل الحكاية عبر الموروثات الثقافية المصرية وأشكال وإرهاصات المسرح ليصل في النهاية إلى شكله الحالي فيصل لجيل الآباء ومؤسسي المسرح المصري للتأكيد على أن المسرح ميراث ورثه الآباء المؤسسون من الأجداد الفراعنة، وتفاعل الحضور مع العرض كثيرا.
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