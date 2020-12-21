الفنانة حسناء سيف الدين تغادر المستشفى وتجرى جراحة استئصال الورم بعد 3...

أكدت الفنانة حسناء سيف الدين أنها غادرت المستشفى وتتواجد في منزلها حاليًا بعد استقرار حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بـ 5 أورام في رقبتها، واكتشاف تعرضها لجلطات تمنعها من إجراء جراحة استئصال للورم وفحصه مشيرة إلى أنها ستسير على العلاج لمدة أسبوعين حتى تتخلص من الجلطات وبعد 3 أسابيع تجرى عملية استئصال الورم.

وكتبت حسناء سيف الدين على حسابها الشخصى بموقع فيس بوك: "ألف حمد وشكر لك يا رب، الحمد لله أنا في بيتي دلوقتي، حالتي مستقرة لحد كبير لازم، أمشي على العلاج ده لمدة أسبوعين عشان الجلطات تروح وبعد 3 أسابيع هعمل عملية استئصال الورم لفحصها وإن شاء الله هتطلع حميدة وأرجع لحياتي تاني".

وأضافت حسناء: "أنا مَش عارفة أشكر مين ولا مين بس من كل قلبي أنا بشكر ربنا لوجودكم كلكم في حياتي ومليون شكر لكل المكالمات والرسايل اللي جتلي بجد ربنا يفرح قلبكم دايما وبعتذر كمان مرة لعدم الرد على المكالمات بس فعلا تعبانة جدًا والعلاج ربنا ما يوريه لحد منزل ضغطي الأرض وحاسة كل جسمي ضعيف ووجع في الصدر مؤلم أثناء التنفس أو الكلام والأورام عاملة لي صداع مزمن مَش بيخف الحمد لله على كل شيء ربنا يبعد عنكم أى مرض بحبكم جداً ومتشكرة جداً وأرجوكم افتكروني في دعائكم".

ويعرض لحسناء سيف الدين حالياً مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، منذر ريحانة، منة فضالى، حجاج عبد العظيم، حسناء سيف الدين، ومنة فضالى، عايدة رياض، إلهام عبد البديع، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبى، محمود عزت، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلى.