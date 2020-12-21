شاهد.. شاكيرا تحتفل بوصول مشاهدات GIRL LIKE ME لـ 100 مليون فى...

احتفلت النجمة الكولومبية شاكيرا، بوصول عدد مشاهدات كليبها GIRL LIKE ME الذي طرحته في 4 ديسمبر الجاري، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لأكثر من 100 مليون مشاهدة، وهو ما يعد رقمًا جديدًا يضاف الى أرشيف إنجازاتها المهنية.
ونشرت شاكيرا، مقطع فيديو من الكليب عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتوجيه الشكر لكل جمهورها، على المشاهدات التي تخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة خلال 18 يوم فقط من طرحها للكليب.
وقد استعرضت شاكيرا رشاقتها المذهلة، بقديم استعراض مميز مع عدد من الراقصات بالكليب وهو ما حصد العديد من الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء .
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