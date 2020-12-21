جويل ماردينيان: حفظ الله كل أطفال العالم من جميع الخلفيات العرقية من جميع الأديان لأننا واحد

شاركت الإعلامية جويل مردينيان، صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت جويل مادرينيان في الصورة برفقة طفلتها. وبعثت جويل ماردينيان برسالة للعالم قائلة :"طفلي حبي ملاكي حياتي .. حفظ الله كل أطفال العالم من جميع الخلفيات العرقيّة من جميع الأديان لأننا واحد". جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

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