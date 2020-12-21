تناقض في تصريحات إلهام شاهين حول العلاقة بين نجل شقيقها وهنا شيحة .. هل تسببت في ورطة للثنائي؟

إلهام شاهين النجمة المصرية كانت قد كشفت مؤخرًا في تصريحات تداولها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود قصة حب بالفعل بين نجل شقيقها محمود شاهين والفنانة المصرية هنا شيحة لكنها لم تعلم حتى الآن موعد زواجهما، لتؤكد بذلك الأنباء التي انتشرت عنهما في الفترة الماضية حول ارتباطهما.

تناقض تصريحات إلهام شاهين حول علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين

لكن سرعان ما عادت إلهام شاهين لتتراجع عن تصريحاتها حول محمود شاهين وهنا شيحة، فبعدما أكدت أن هناك قصة حب بالفعل بينهما في أحد اللقاءات، وأن الأمر لم يتطور بعد إلى الارتباط الرسمي أو الزواج، لكنه قد يكون كذلك قريبًا، عادت ونفت أن يكون الأمر قصة حب من الأساس.

فعلى هامش حضورها أحد التكريمات خلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت إلهام شاهين في لقاء لبرنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC4، وتراجعت عن تصريحاتها فقالت: "أنا قلت في صداقة قوية جدًا بتجمعهم أما إذا كان هيحصل جواز أو لا أنا ماعرفش فعلا".

هل تسببت إلهام شاهين في أزمة لهنا شيحة؟

تصريحات إلهام شاهين الجديدة جعلت الجمهور يفسر الأمر بأنها تناقض نفسها، وأنها ربما قد تكون تسببت في أزمة للثنائي بتصريحاتها الأولى التي أعلنت فيها عن وجود قصة حب بينهما والتي تلتها تصريحات منسوبة لوالد هنا شيحة ينفي فيها كل ما يثار حول ابنه، لتحاول إلهام بعدها توضيح الأمر ونفيه.

كما اعتقد عدد من متابعي إلهام شاهين، أنه ربما هنا شيحة ومحمود شاهين قد قررا عدم التحدث وإعلان أي تفاصيل عن علاقتهما في الوقت الحالي، وهو ما لم تنتبه له إلهام شاهين في تصريحاتها الأولى فوضعتهما بورطة وحاولت بعد ذلك التراجع عما قالته.

هنا شيحة ومحمود شاهين

هنا شيحة ومحمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، مازال كل منهما محل اهتمام الجمهور بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما، خاصة في ظل الصور التي تداولت لهما في عدة مناسبات حضراها سويًا، إضافة إلى ظهورهما الرومانسي معًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 الذي انتهى قبل أيام.

وبدأت أنباء ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين تنتشر بعد ظهورهما الرومانسي في عدة مناسبات خاصة مع أصدقائهما، مثل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج وعيد ميلاد محمود أيضًا، الذي ظهرت هنا وهي ترقص معها فيه، وقرر الثنائي الصمت وتجاهل الرد على أنباء ارتباطهما، سواء بالنفي أو التأكيد.

كما يحرص الثنائي على عدم التفاعل بشكل واضح مع منشورات كل منهما على انستجرام، عن طريق كتابة التعليقات، بل اكتفى كل منهما بإبداء الإعجاب على بعض من صورهما.