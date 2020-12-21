صور جديدة من كواليس "المنصة 2" لمكسيم خليل وباسم ياخور وسيد رجب أبرز المنضمين للعمل

"المنصة" من الأعمال الدرامية الإماراتية التي حققت نجاحا كبيرا عند عرض موسمها الأول، وبدأ صناع المسلسل تصوير الموسم الثاني منذ أسابيع، وقد انتهى خلال الساعات الماضية النجم مكسيم خليل من تصوير الموسم الجديد.

مكسيم خليل ينتهي من تصوير مسلسل "المنصة 2"

منصور اليبهوني الظاهري المشرف على إنتاج وإخراج مسلسل "المنصة" نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بالفنان مكسيم خليل أحد أبطال الموسم الأول من المسلسل، وكشف عن انتهائه من تصوير الموسم الثاني الذي من المنتظر أن يعرض قريبا بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم في الخليج والعالم العرب، وكان النجم اللبناني من النجوم البارزين في الموسم الأول، وأشاد بدوره الجمهور والنقاد، وودع المنتج منصور اليبهوني الظاهري الفنان مكسيم خليل الذي تواجد في الإمارات لتصوير العمل فكتب تعليقا على الصورة التي نشرها: "مع مكسيم خليل بعد الانتهاء من التصوير إلى اللقاء يا مبدع مسلسل المنصة"، وقد علق الفنان اللبناني على الصورة فكتب: "شكرا أستاذ منصور.. كل الاحترام".

أبرز النجوم المشاركين في بطولة مسلسل "المنصة 2"

منصور اليبهوني الظاهري كشف خلال الأيام الماضية عن مشاركة مجموعة من نجوم العالم العربي في الموسم الثاني من مسلسل "المنصة" حيث نشر أكثر من صورة تجمعه ببعضهم ومنهم الفنان السوري باسم ياخور الذي يتواجد في الإمارات من أجل تصوير المسلسل، وأكد المخرج والمنتج الإماراتي على العلاقة القوية التي تربطه بالفنان باسم ياخور والذي يعتبره بمثابة أخ فكتب تعليقا على الصورة الذي جمعتهما: "الصديق باسم ياخور في داره أبوظبي صديق قديم وأخ من العائلة"، كما يشارك كذلك الفنان المصري سيد رجب في بطولة الموسم الثاني، وقد وصفه منصور الظاهري بكونه "مورجان فريمن" العالم العربي فكتب: "مع سيد رجب من أهم نجوم الدراما في الشرق الاوسط مورقان فريمن العرب حضور وابداع متميز في مسلسل المنصة"، كما يشارك في بطولة المسلسل الفنان أويس مخللاتي، ومرام علي ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد عرض الجزء الثاني.

تفاصيل مسلسل "المنصة" لمكسيم خليل

"المنصة" مسلسل تدور قصته حول حروب المعلومات وتأثير الإعلام على المجتمعات والأفراد وقد حقق الموسم الاول المكون من 12 حلقة نجاحا كبيرا عند عرضه على منصة "نتفليكس" بسبب فكرته الجذابة والعدد الضخم من نجوم العالم العربي الذين شاركوا فيه والذي من بينهم الفنان مكسيم خليل، ومعتصم النهار، وعبد المحسن النمر، وسامر إسماعيل، وسلوم حداد، وأحمد الجسمي، وسمر سامي، وخالد القيش، ولين غرة، وجيني أسبر، ويوسف الكعبي، وأدهم مرشد، بالإضافة إلى المذيعة الإماراتية مهيرة عبد العزيز، والعمل من تأليف الكاتب هوزان عكو، و إخراج الألماني رودريغو كيشنر ومجدي السميري، وإشراف عام وفني للمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري.