عبد الله السدحان يستعرض صورة نادرة له منذ 45 عامًا ويكشف كواليس حضوره حفلًا لعبد الحليم حافظ

عبدالله السدحان كشف عن تفاصيل زيارته لمصر منذ أكثر من 45 عاما، وحضوره لحفل الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وتحدث الفنان السعودي عن تفاصيل هذا الحفل الذي حضره وهو في عمر الـ17.

صورة نادرة لعبدالله السدحان عمرها أكثر من 45 عاما

عبدالله السدحان نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة نادرة له أثناء زيارته لمصر عام 1975 وقيامه بأكثر من جوله فيها، وحضوره لحفل الفنان الراحل عبدالحليم حافظ والتي أقيمت في سينما ريفولي بالقاهرة، عبدالله السدحان أكد وجوده ضمن الصفوف الأولى للحفل، وأنه لم يستطع أن يستمع لبعض كلمات الأغاني بسبب الأحاديث بين الفتيات اللاتي حضرن الحفل فكتب النجم السعودي: "اشرت لحضوري حفلة عبدالحليم حافظ في تغريدة اخذت من باب الدعابة، الصدق كنت حاضر وفي وسط الصف الثاني، المدهش الصف الأول والثاني والثالث بنات وردات وأنا نخله بينهم، اللي قدامي تكلم الي وراي والي جنبي يمين تكلم اللي على يساري، وأنا جالس عييناتي تلاقط ، لهذا السبب فاتني كم كوبليه".

عبدالله السدحان يحضر حفلا غنائيا للراحل عبدالحليم حافظ

ولاقى فيديو حفل الفنان الراحل عبدالحليم حافظ الذي أقيم في عام 1975 ونشره عبد الله السدحان عبر حسابه على "تويتر" اهتماما كبيرا من قبل متابعيه، وكشف فيه السدحان عن حضوره في ذلك الحفل فكتب: "الله عليك يا قناة ذكريات في التنوع، حفلة عبدالحليم حافظ (نبتدي منين الحكاية) ألحان محمد عبدالوهاب، كلمات محمد حمزة، في سينما ريفولي عام 1975 ميلادي للعلم كنت من الحضور أنا ذاك وانا في عمر الزهور، في الصف الثاني، لمحبتي بالمبدعين رحمهم الله برحمته"، واعتقد البعض أن تعليق الفنان عبدالله السدحان يأتي من باب الدعابة لكنه عاد ليؤكد أنه كان بالفعل من ضمن الحاضرين في الحفل الكبير للفنان الراحل.

عبدالله السدحان ينتهي من تصوير مسلسل "الديك الأزرق"

عبدالله السدحان انتهى مؤخرا من تصوير دوره في مسلسل "الديك الأزرق" الذي استكمل تصويره في العاصمة المصرية القاهرة بعد فترة من التوقف، وقد نشر الفنان الكبير بعض الصور من كواليس المسلسل كما وجه رسالة لصناع العمل عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "لنا لقاء يا احبة جمعنا عمل وجمعتنا المودة والمحبة والغضب والزعل لكن في النهاية المحبة بالدواخل. تعبتوني بهذه الشخصية نبهان انسان عظيم دخل في دواخلي".

"الديك الأزرق" يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا على رأسهم الفنان عبدالله السدحان، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف، والفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.