سعود بو شهري يرفض ذكر اسم الفنانة التي حسدته وتسبب في تشوه وجهه ويتحدث لأول مرة عن زواجه

سعود بوشهري النجم الكويتي حل ضيفًا على برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر شاشة سكوب، حيث تحدث عن تفاصيل صعبة حول التشوهات التي أصابته مؤخرًا في وجهه وتسببت في غيابه عن المشاركة في أي أعمال درامية، كما تحدث أيضًا عن زوجته وحياته الخاصة.

تفاصيل تعرض سعود بوشهري للحسد وتشوه وجهه

سعود بوشهري تحدث عن أزمة مرضه وتشوه وجهه الذي تعرض له مؤخرًا، وأكد أنه تعرض للحسد من قبل فنانة شهيرة، وأن الوضع تسبب في أزمة نفسية أيضًا له، إضافة إلى التعب الجسدي الشديد، نافيًا أن تكون سبب إصابته هو عمل تقشير بالليزر كما اتهمه البعض، مشددً على أنه لم يفعل أي شيء بوجهه، وأن التشوه ظهر فجأة.

سبب رفض سعود بوشهري الظهور في البرامج والحديث عن مرضه

سعود بوشهري أوضح أنه لا يحب أن يشكو ضعفه أو يستعرض مرضه أمام الجمهور، لكنه اضطر للحديث عن ما أصابه على السوشيال ميديا، بعدما ترددت أنباء عن اعتزاله، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا مالية من عدة قنوات بعد ذلك للحديث عن تفاصيل مرضه ومن تلك الفنانة التي تسببت في حسده، إلا أنه رفض حتى لا يصبح الأمر متاجرة بما تعرض له.

سعود بوشهري يتحدث عن زوجته وحياته الخاصة

في سياق آخر، تحدث بوشهري أيضًا عن حياته الخاصة، وأكد أنه تزوج عن حب ولكن بدون أي خطط أو ترتيبات سابقة، وأنه غيور جدًا على أسرته ويرفض أن يكشف أي تفاصيل عن حياته بصفة عامة، ولا يحب أن يلتقط له أحد أي صور توثق تفاصيل معينة من حياته، لافتًا إلى أن زواجه لا يتنافى مع أهمية وجود المعجبات اللاتي يرفعن من أسهم الفنان

الجدير بالذكر أن سعود بوشهري نشر فيديو في سبتمبر الماضي عبر حسابه على "انستجرام" تحدث فيه عن السبب الذي منعه من المشاركة في أي أعمال درامية وكذلك الظهور الإعلامي خلال الشهور الماضية، حيث أوضح النجم الكويتي أنه تعرض لتشوهات في وجهه منعته من الظهور، وأكد أن ما حدث له نتيجة حسد فنانة لا يرغب في ذكر اسمها فقال: "البعض يتحدث معي ويخبرني أنه منذ فترة طويلة لم أظهر لا في أعمال درامية ولا برامج، وفي حال خرجت اتحدث عن طريق التسجيلات الصوتية فما السبب؟ يا جماعة ما حدث قبل رمضان الماضي أن فنانة تحدثت معي عن بشرة وجهي وأنها صافية ولا تحتاج لأي ميك أب فلم أكن أعتقد أن هذه نظرة حسد لكن ما حدث بعد أيام صدمني حيث بدأ وجهي يتغير وظهرت فيه علامات".