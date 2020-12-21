ياسمين صبري تثير الشكوك بحملها بأحدث ظهور لها ..بالصور

ياسمين صبري تثير الشكوك بحملها بأحدث ظهور لها حيث ظهرت بصورة متداولة من قبل جمهورها عبر حسابات السوشيال ميديا تردد أنها من جولتها في لندن، وبدت مرتدية جاكيت طويلة كارو أظهرت بطنها بشكل بارز، ويأتي ذلك تزامنا مع عدم اعلان الفنانة المصرية ياسمين صبري عن أي أعمال فنية جديدة وتحديدا في دراما رمضان ما عزز من شكوك حملها.

ياسمين صبري تثير الشكوك بحملها

تداول فانزات الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لنجمتهم مشيرين الى أنها من أحدث اطلالة لها في جولة لها في لندن، وظهرت ياسمين مرتدية الملابس الشتوية بالجاكيت الطويلة الكارو التي بدت فيها بوزن زائد في منطقة البطن، وانتعلت سروال ضيق مع البوط الشتوي، ما جعل الجمهور يتساءل عما اذا كانت حامل، خاصة لربطهم هذه المسألة بعدم اعلانها الى حد الآن عن مشاركتها بأي أعمال جديدة لدراما رمضان 2021 رغم كشف العديد من النجوم عن تحضيراتهم للموسم الجديد.

وتزامنت صورة ياسمين صبري المتدوالة بالإطلالة الشتوية مع صورة نشرتها عبر ستوري حسابها على انستغرام ظهرت فيها مرتدية فستان أحمر وهي جالسة، وبالتالي أخفت بطنها، بينما استبعد آخرون بأن تكون النجمة حامل لكونها اطلت بقوام رشيق بجمبسوت اسود اللون قبل حوالي اسبوعين في مهرجان القاهرة السينمائي.

وخلال الأشهر الماضية لاحقت ياسمين صبري الكثير من شائعات حملها لكنها كانت تنفيها بشكل مباشر من خلال اطلالاتها وظهورها بقوام رشيق وبطن ممسوح.

ياسمين صبري تثير الجدل بإحتفالها بعيد زواجها

ياسمين صبري كانت قد احتفلت قبل أيام قليلة بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قبل موعده بأشهر، حيث أقامت الفنانة المصرية حفل بسيط بشكل رومانسي أثار اهتمام الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تسبب في توجيه انتقادات للثنائي.

واثارت ياسمين صبري جدلا واسعا بعدما نشرت على خاصية "الستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة من احتفال مصغر أقامته بمناسبة عيد زواجها الأول على أحمد أبو هشمية، وظهر في الاحتفال عشاء معد لشخصين وباقات من الورود بالإضافة إلى صورة من حفل عقد قران ياسمين صبري على زوجها رجل الأعمال، وكعكة كتب عليها "الذكرى السنوية الأولى".

وتسببت الفنانة المصرية بجدل واسع نتيجة هذا الاحتفال حيث أن الثنائي قد أعلن كل منهما عن عقد قرانهما في يوم 17 أبريل 2020، ولايزال يتبقى ما يقارب من 4 أشهر على موعد زواجهما، ما اثار التكهنات حول ما اذا كان الثنائي تزوجا قبل اشهر من اعلان ارتباطهما الرسمي علناً امام الجمهور.