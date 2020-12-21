تفاصيل تعاون تامر عاشور مع أحمد المالكي في أغنيتين

القاهرة - محمد ابراهيم - يتعاون الفنان تامر عاشور، مع الشاعر أحمد المالكي، في أغنيتين جديدتين في ألبومه الغنائي الجديد المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

الأغنيتين من كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي، وسامح كريم أما الموزعين هم أحمد أمين، وأدهم دهيمة.

في سياق آخر أعلن عاشور عن تعاونه الأول كملحن مع الهضبة عمرو دياب في البومه الجديد بأغنية بعنوان "من العشم" من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وكتب تامر عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، "من العشم" أول لحن ليا مع النجم الكبير عمرو دياب وكلمات جديدة ومختلفة من أبو ناصر، شرف كبير حققهولي ابو ناصر وعمرو.. انتظرونا.

