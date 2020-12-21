كسارة البندق فى احتفالات الأوبرا بالكريسماس والعام الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل دار الاوبرا المصرية احتفالاتها باعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو ناير ناجى رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى باليه كسارة البندق من اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الاخراج لـ ارمينيا كامل المدير الفنى للفرقة وذلك فى 6 حفلات تقام الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، الاحد، الاثنين والثلاثاء 23، 24، 25، 27، 28 و29 ديسمبر على المسرح الكبير تصميم الديكور سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوي، تصميم الاضاءة ياسر شعلان، جرافيك ومابيينج محمد عبد الرزاق.

باليه كسارة البندق ارتبط باعياد الميلاد والعام الجديد بسبب اجواءه الساحرة واحداثه الشيقة الى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر ابهار فنية متنوعة بالاضافة الى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب وقصة البالية التى تدور حول احلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الالعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد اخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد الى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول الى امير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا واميرها والعاب عيد الميلاد.

المعروف ان باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكي عام 1891 مستلهمًا احدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيتر سبورج ويعد احد اهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه اوبرا القاهرة التى قدمته لاول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وازياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكى.