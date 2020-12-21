ما أخدش أي حاجة من باب العادي.. ليلى أحمد زاهر تكشف عن درس تعلمته في 2020

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تكشف عن ما تعلمته فى عام 2020 وتتمنى أن تطبقه فى العام الجديد.

وكتبت ليلى أحمد زاهر "الدرس الأساسي اللي اتعلمته من 2020، هو إني ما أخدش أي حاجة من باب العادي، أو أضيع فرصة أني اقضي شوية وقت مع اللي بحبهم، حتى لو ربع ساعة، عزيزتي 2021 أنا مستعدة لاستقبالك".