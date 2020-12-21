نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي: منحني طاقة إيجابية.. شاهد تعليق إلهام شاهين على تكريمها عن فيلم حظر تجول فيفي عبده تنشر صورة لـ الكينج محمد منير من داخل المستشفى حجز والدة مصطفى محمد بالمستشفى بسبب حالتها الصحية قريبًا.. ديانا حداد تروج لأغنيتها القادمة.. والجمهور فى ترقب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. إلهام شاهين: هذا الفيلم منحنى طاقة إيجابية.. فيفي عبده تنشر صورة محمد منير داخل المستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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