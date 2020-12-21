منة فضالى تكشف لـ دوت الخليج أفضل وأسوأ ما حدث لها خلال 2020

كشفت الفنانة منة فضالى، عن أفضل شيء حدث لها وأسوأ خبر تعرضت له خلال عام 2020.

وقالت الفنانة منة فضالي خلال تصريح لـ دوت الخليج، إن أفضل شيء حدث لها خلال عام 2020 هو أنها قد عرفت الأشخاص المقربين لها على حقيقتهم.



وأكدت منة فضالي، أن أصعب حدث خلال هذ العام هو مرض والدتها فجأة والذى ما زالت تعانى منه حتى الآن، وأضافت أنها تتمنى لها الشفاء العاجل.

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