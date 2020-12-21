“كتاب وأدباء شمال الباطنة”.. حصاد متنوع لفعاليات وبرامج ثقافية وأدبية

صحار- (الوطن) :

نظمت لجنة كتاب وأدباء شمال الباطنة منذ تأسيسها في العام الجاري 60 فعالية ثقافية وأدبية واجتماعية شارك فيها مجموعة من الكتاب والادباء والمفكرين من السلطنة وخارجها. وبالرغم من تأثير جائحة كورونا الا ان الابداع والتميز لمنتسبي اللجنة لم يتوقف، فكانت حاضرة عبر فعاليات متنوعة باستخدام التقنية عن بعد لجعل كل متذوق للأدب والثقافة حاضرا معها ومشاركا ومتابعا.

وتحدث الدكتور خالد بن علي العلوي رئيس لجنة كتاب وادباء شمال الباطنة عن أبرز الأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها بداية من العام القادم قائلا: تستمر اللجنة في فعالياتها المتنوعة خلال العام القادم ٢٠٢١، حيث سيكون هناك تقييم شامل لأعمالها وفعالياتها وبرامجها وخططها المنفذة العام الماضي وذلك من خلال استبانة قدمت للجمهور المستفيد من فعاليات اللجنة وكذلك لأعضائها، حيث ستساعد نتيجة هذه الاستبانة في حصر الفعاليات المقترحة وكذلك اكتشاف نقاط القوة وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف وايجاد حلول لها كذلك إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة مع الجميع ونأمل في عام ٢٠٢١ تحقيق الاهداف المرسومة في خطط اللجنة من حيث الانتشار وإكمال قاعدة بيانات الأعضاء؛ وايجاد مقر للجنة وكذلك تطوير البرامج والفعاليات التي تقدمها اللجنة وتنويعها لتعم اكبر شريحة من المجتمع.

ويضيف (العلوي) : توجد هناك مبادرات متنوعة من اللجنة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في المحافظة، حيث باشرت اللجنة منذ اشهارها في تنفيذ فعاليات مختلفةً ومتنوعة وفي عدة محاور ومناسبات مختلفة وكذلك طموحنا ان نسلط الضوء على محاور عدة تخدم الادب العماني والكاتب العماني.

بحوث ودراسات

وحول أهداف فريق البحوث والدراسات التابع للجنة كتاب وأدباء محافظة شمال الباطنة تقول الدكتورة سوسن بنت سعود اليعقوبية رئيسة فريق البحوث والدراسات : نسعى إلى استضافات متنوعة لشخصيات أكاديمية لمناقشة مواضيع حول البحث العلمي، كما نخطط لتنفيذ ملتقى سنوي لعرض بحوث ودراسات الباحثين من شمال الباطنة، حيث نفذ الفريق منذ تأسيسه فعاليتين عبر تطبيق زووم بسبب الجائحة حول أهمية نشر البحث العلمي وكذلك دور الجامعات في صناعة الباحث، وفيما يخص الفعالية القادمة قالت رئيسة فريق البحوث والدراسات أنها ستكون عن دور الباحثين العمانيين في ضوء رؤية عمان 2040.

من جانبه قال الدكتور حميد بن فاضل الشبلي رئيس الفريق الاعلامي بلجنة كتاب وأدباء محافظة شمال الباطنة: قام الفريق الاعلامي بتغطية الفعاليات منذ تأسيس اللجنة وحتى نهاية الشهر الجاري، حيث تمت تغطية قرابة ( 60 ) برنامجا وفعالية، حيث قدمت رحاب السعدية وأبرار الحضرمية وعمر الجابري 17 حلقة في برنامج ( ومضة ) الذي يتناول في كل اسبوع شخصية أدبية من منتسبي لجنة شمال الباطنة، من جانب آخر قدم محمد الطويل (14) حلقة من برنامجه الاسبوعي ( قراءات ) الذي يتناول قراءة نقدية لبعض الأعمال الادبية المتميزة ، كذلك استضاف الدكتور حميد الشبلي ( 12 ) شخصية أدبية في برنامجه الاسبوعي ( لقاء الاسبوع )، كما أن فريق البحوث والدراسات نفذ ( 3 ) حلقات حول البحث العلمي بوجود نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وهناك مشاركة لفريق الفعاليات منذ تأسيس اللجنة الذي نفذ قرابة ( 17) حلقة وندوة عبر تطبيق زووم، حول مواضيع متنوعة في مختلف المجالات، وتقديم شخصيات متخصصة في المواضيع التي يتم طرحها.

وختم الدكتور عبدالرحمن بن سالم البلوشي رئيس فريق الفعاليات قائلا: نهدف إلى التخطيط لبرامج وفعاليات متنوعة تخدم الكتاب في التخصصات المختلفة والعمل على تنفيذها بمعية فرق اللجنة الأخرى.