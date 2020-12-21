“كتاب وأدباء جنوب الشرقية” تنظم محاضرة حول “الأهمية التاريخية لمصنفات الملاحة البحرية العمانية”

صور- من عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية مساء أمس الأول محاضرة بعنوان “الأهمية التاريخية لمصنفات الملاحة البحرية العمانية” من تنظيم فريق الدراسات التاريخية باللجنة قدمها بدر بن ناصر العريمي وأدارها طارق بن خميس السراي العلوي وذلك على برنامجي زووم واليوتيوب.

يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن أنشطة وفعاليات وبرامج اللجنة لشهر ديسمبر الحالي بهدف إثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية والمعلوماتية.

وقد تطرق المحاضر إلى العديد من المواضيع التي تناولت التعريف بالمصنفات الملاحية والجغرافيا وعلاقتها بالظهور التاريخي لمصنفات الملاحة العُمانية وأنواع المصنفات الملاحية القديمة منها والحديثة وأهمية المادة التاريخية في تلك المصنفات وأوجه التشابه والاختلاف بين مصنفات الملاحة (الرحمانيات) والمدونات الملاحية الأخرى (الروزنامات) وأهمية المادة التاريخية في الروزنامات الملاحية.

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