فرقة نخل للمسرح تشكل مجلس إدارتها الجديد

نخل. من سيف بن خلفان الكندي

أجريت بولاية نخل انتخابات مجلس إدارة فرقة نخل للمسرح وذلك بالقاعة متعددة الأغراض بالولاية، بحضور الرئيس الفخري للفرقة وعدد من أعضاء الفرقة والمهتمين بالحركة المسرحية بالولاية، وقد جرت انتخابات مباشرة حيث ترشح للمناصب الإدارية ٨ أشخاص، وتشكل مجلس الإدارة الجديد برئاسة بدر بن سالم الخصيبي ، وعبدالله الرواحي نائبا للرئيس،وعبدالله الخزيري في منصب امين السر، فيما أختيرت حبيبة الصلطي مسؤولة للعلاقات العامة، وأحمد الخروصي بمنصب المسؤول المالي.

تجدر الإشارة الى أن الفرقة كانت لها أعمال بارزة خلال السنوات الماضية، ففي عام ٢٠١٧ قدمت الفرقة مسرحية رحلة الى الجاهلية وفي عام ٢٠١٨ قدمت عملا آخر حمل عنوان خب الكلب اضافة الى استضافتها عرضا حمل اسم بين الحلم والواقع لفريق كلية كالدونيان، كما قدمت الفرقة في العام ٢٠١٩ عرضا آخر تحت اسم جزيرة لانسيا. اضافة الى ذلك شاركت فرقة نخل للمسرح في العام ٢٠٢٠ في ابداعات شبابية بعرضين حمل العمل الأول اسم تحت انقاض ديشيفيل وكان من تأليف أسامة السليمي واخراج أنس السليمي، أما العمل الثاني فحمل اسم فرقة بيدو وكان من تأليف أسامة زايد واخراج عبدالله الرواحي، كما حصلت فرقة نخل للمسرح على المركز الثاني على مستوى منافسات مسرحية لمحافظتي الداخلية والوسطى.

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