المخرج حسين البلوشي يحصد جائزة التميز في مهرجان ميهودو الدولي الثالث للإعلام المرئي للشباب

مسقط ـ العمانية:

حصل المخرج حسين البلوشي على جائزة التميز في مهرجان ميهودو الدولي الثالث للإعلام المرئي للشباب الذي اقيم باليابان أخيرا وحمل شعار (الصورة هي القوة والشباب هم المستقبل) حيث شارك بفيلمي القطعة المفقودة والنيروز اللذين أنتجتهما شركة RTC، و فيلم القطعة المفقودة هو فيلم وثائقي قصير يحكي عن فقدان إحدى القطع الاثرية من

احد الحصون القديمة في سلطنة عُمان ولهذه القطعة دلالة للحصن والمنطقة والسكان، فيما يحكي النيروز وهو وثائقي قصير عن أحد الموروثات الشعبية في منطقة الباطنة.

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