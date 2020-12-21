“صامدون رغم الخطر” .. لمسة وفاء للعاملين والمتطوعين في الحقل الطبي

يستمر حتى 7 يناير القادم في النادي الثقافي

مسقط – الوطن:

افتتح مساء أمس الأول في قاعة رواق الفنون بالنادي الثقافي معرض (صامدون رغم الخطر) والذي تضمن العديد من الأعمال التركيبية التي قدّمت حديثا تشكيليا عن جائحة كورونا كوفيد 19 بأساليب معاصرة، وشهد المعرض الذي أقيم تحت رعاية سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام مشاركة عشرين فنانا، وهم سليم سخي، نائلة المعمرية، وصالح الشكيري، فهد المعمري، سالم السلامي، مازن المعمري، يونس المعمري، علي الجهوري، سليمان الجهوري، محمد البلوشي، محمود البطاشي، سامي السيابي، خالد البوسعيدي، حسين الشيخ، خالد المقبالي، الحسين السالمي، أحمد الرواحي، أمجد السيابي، صالح اللواتي، ياسر الضنكي.

وقدّمت الأعمال المشاركة في المعرض لمسة وفاءٍ وتقدير لكل العاملين والمتطوعين في الحقل الطبي على جليل جهودهم التي بذلوها في المخاطرة بأرواحهم للتصدي والصمود بكل بسالةٍ لتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمجتمع العماني في ظل جائحة (كوفيد19) التي يمر بها العالم وتأثرت بها السلطنة؛ وتمت مواكبة الحدث فنيا من خلال تقديم رؤية وأطروحات بصرية بأساليب فنية معاصرة تعتمد على البعد التعبيري بكل براعة وإتقان.

يستمر المعرض حتى 7 يناير القادم، وستكون أبواب المعرض مفتوحة للجمهور على فترتين صباحية ومسائية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساءً ومن الساعة السادسة مساءً حتى الثامنة مساء، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة الزائرين.