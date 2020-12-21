دياب يطرح أغنيته الجديدة "يا دماغي"

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأنا الفنان والنجم دياب بأغنيته الجديدة التى يعود بها إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب، وتدور فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات، فالإستجابة الإيجابية تمنع سيطرة القلق والخوف والأحاسيس السلبية غير المريحة التي تقود الإنسان إلى الاضطرابات النفسية.

من الأشياء التى لفتت الانتباه تصميم بوستر الأغنية، الذى عبر عن حالتها ومعنى كلماتها، وربطها بأجواء عدم الإنشغال بالأزمات، والبعد عن دوائر الهموم النفسية.. أغنية "يا دماغي" هي طابع دراما مقسوم من كلمات الشاعر مصطفي حسن ومن ألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الآن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.