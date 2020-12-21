وفاة والد سمر مرسي متأثرا بكورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة سمر مرسي عن وفاة والدها متأثرا بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصو روالفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "مرسي" قائله: "نتقل إلى رحمة الله والدي القبطان بحري لواء مصطفى السيد مرسي، مدير لواء الإشارة بالقوات البحرية سابقا بسبب كوفيد 19 أرجوكم أدعوا له.. في الجنة يا بابا إن شاء الله وخلوا بالكم من نفسكو".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمر مرسي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير.