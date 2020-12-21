أمير طعيمة يدعي للشرنوبي وعمرو مصطفى عقب إصابتهما بكورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - تمنىى الشاعر أمير طعيمة شفاء صديقيه محمد الشرنوبي وعمرو مصطفى وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عن إصابته بفيروس كورونا حيث كتب قائلا: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".
وكتب قائلا: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأصدقائي عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي، وتاني: ما توقفوش حياتكم بس خدوا بالكم وبلاش تجمعات يمكن تفاديها، ربنا يشفي الجميع ويحفظنا ويحفظكم".
وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عن إصابته بفيروس كورونا حيث كتب قائلا: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".