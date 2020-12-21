أمير طعيمة يدعي للشرنوبي وعمرو مصطفى عقب إصابتهما بكورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - تمنىى الشاعر أمير طعيمة شفاء صديقيه محمد الشرنوبي وعمرو مصطفى وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب قائلا: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأصدقائي عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي، وتاني: ما توقفوش حياتكم بس خدوا بالكم وبلاش تجمعات يمكن تفاديها، ربنا يشفي الجميع ويحفظنا ويحفظكم".

وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عن إصابته بفيروس كورونا حيث كتب قائلا: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

