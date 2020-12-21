زينب العسكري تحسم موقفها من العودة للتمثيل في أحدث ظهور لها .. شاهدوا بالفيديو

زينب العسكري النجمة البحرينية حرصت على التفاعل مع الجمهور الذي يتساءل باستمرار عن نيتها بالعودة إلى التمثيل مرة أخرى بعد فترة من الاعتزال، ثم عودتها للظهور في بعض الفعاليات الفنية والمناسبات.

أحدث ظهور للفنانة زينب العسكري

زينب العسكري قررت حسم الجدل حول فكرة تراجعها عن الاعتزال والعودة للتمثيل، من خلال مقطع فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهد أحدث ظهور لها، وأكدت خلاله أنها لم تعد للفن حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أنها عندما تقرر العودة لهذا المجال، فتتمنى العودة من خلال الكتابة أو الإنتاج، بينما التمثيل لم يعد يستهويها كما كان يفعل من قبل.

موقف زينب العسكري من العودة للتمثيل

زينب العسكري تابعت: "أنا مارجعت للفن هالحين.. بس ابغى ارجع للكتابة والإنتاج لأنه شيء وايد أحبه، بس الحياة الأسرية خدتني من الكتابة.. وإذا برجع برجع للكتابة، أما التمثيل ما أدري لأنه قعدت فترة طويلة ما في ها الهوس زي من قبل، كان في هوس بالتمثيل، دلوقتي لا ما احس ان فيني ارجع للتمثيل مرة تانية".

وأوضحت زينب العسكري أنها إذا قررت العودة لمجال الفن، تتمنى أن تعود عن طريق الكتابة أو الإنتاج، أو حتى تقديم برنامج إنساني، لأنها تحب مثل هذه البرامج التي تقدم رسالة للجمهور في النهاية.

معلومات عن زينب العسكري

الجدير بالذكر أن زينب العسكري قد عادت للظهور الإعلامي قبل أكثر من عام، بعد اختفاء دام لـ11 عامًا، حيث ظهرت في برنامج تلفزيوني وكشفت خلاله أن سبب غيابها عن التمثيل طوال الفترة الماضية هو انشغالها بحياتها الخاصة، بعد زواجها وإنجابها، وأكدت زينب العسكري وقتها أنها فضلت الاهتمام بعائلتها حتى لا تشعر بالتقصير تجاهها.

ومن المعروف أن الفنانة البحرينية بدأت مشوارها الفني عام 1991 عبر المسرح القومي البحريني، بأدوار صغيرة، وقدمت أؤيضًا عدد من المسلسلات الشهيرة أهمها "نورة، دمعة عمر، سوالف حريم، عذاري، بلا رحمة" كما أنتجت عدة مسلسلات عبر شركتها "مؤسسة بنت المملكة للإنتاج الفني" والتي كان أول انتاج لها مسلسل "عذاري" عام 2005، لكنها اعتزلت التمثيل عقب زواجها.