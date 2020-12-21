فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين يمثل السعودية في مسابقة "الأوسكار" رسميًا

فيلم سيدة البحر من الأفلام السعودية التي شاركت في الشهور الماضية في أكثر من مهرجان دولي، ونالت إشادة واسعة من قبل النقاد والجمهور، وقد تم الإعلان عن مشاركة الفيلم في مسابقة الأوسكار من قبل هيئة الأفلام في المملكة.

اختيار فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين في مسابقة الأوسكار

هيئة الأفلام في المملكة العربية السعودية أعلنت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن اختيار فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين من أجل أن يمثل المملكة بشكل رسمي في مسابقة الأوسكار وتحديدا في فئة أفضل فيلم دولي، في خطوة مهمة بالنسبة لصناع العمل الذي قامت بترشيحه لجنة متخصصة من هيئة الأفلام الذي جاء إعلانها على هذا الترشيح كالتالي: "ترشيح الفيلم الروائي (سيدة البحر) ليمثّل المملكة رسمياً في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي".

"سيدة البحر" يدخل المنافسة من أجل الوصول للقائمة النهائية للأوسكار

فيلم "سيدة البحر" من المقرر أن يدخل المنافسة مع العديد من الأفلام التي تم ترشيحها من العديد من دول العالم التي تشارك كذلك في مسابقة الأوسكار، من أجل اختيار القائمة الأخيرة والنهائية من قبل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم والتي تمنح جوائز الأوسكار في حفل الدورة 93 والذي من المقرر أن يقام في شهر ابريل 2021، فيلم "سيدة البحر" كان العرض الأول له في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2019 وحصل على جائزة "فيرونا" للتعبير الإبداعي، كما شارك في مجموعة من المهرجانات الدولية، وحصل على جائزة "التانيت البرونزي" في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وثلاث جوائز في مهرجان الرباط بالمغرب، وشارك كذلك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعرض لأول مرة في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية.

عبدالعزيز الشلاحي المخرج السعودي أعلن كذلك على هذا الإختيار وعبر عن سعادته به فكتب: "الفيلم الروائي الطويل (سيدة البحر) يمثل السعودية في حفل جوائز أوسكار".

قصة فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين

"سيدة البحر" فيلم تدور قصته حول قصة فتاة ترغب في مواجهة مصيرها من خلال التصدي لاسطورة شعبية قيل أنها تتحكم في مصيرها، الفيلم شارك في بطولته مجموعة من النجوم في المملكة العربية السعودية والخليج ومنهم الفنانة بسيمة حجّار، وأشرف برهوم، ويعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز"، ومقرها أبوظبي، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، والعمل من تأليف وإخراج شهد أمين.