"حالة وفاة وإلغاء حفلات وإصابة جديدة" .. أحدث تطورات انتشار "كورونا" بالوسط الفني

حالة من القلق سيطرت على الجمهور والنجوم أيضًا بسبب زيادة عدد الإصابات في الوسط الفني بفيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات التي تبعت تلك الزيادة سواء بإلغاء الاحتفالات والتجمعات، والتي قد تؤثر على أعمال عدد من النجوم تزامنًا مع احتفالات ليلة رأس السنة.

رامي صبري يعلق على إلغاء الحفلات في رأس السنة

رامي صبري المطرب المصري يعتبر من أوائل النجوم الذين علقوا على قرار وزارة السياحة المصرية بإلغاء كل احتفالات رأس السنة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كتب رامي عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على انستجرام: "تم إلغاء حفلات رأس السنة".

وكان رامي صبري، يستعد لإحياء حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري، وكان الحفل الأول داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، أما الحفل الثاني كان من المقرر إقامته بداخل أحد الفنادق بمنطقة الزمالك.

وفاة والد سمر مرسي

فيروس كورونا أيضًا تسبب في حالة من الحزن الشديد للفنانة المصرية سمر مرسي، التي أعلنت صباح اليوم الإثنين وفاة والدها متأثرًا بالفيروس، وكتبت عبر حسابها على انستجرام: ""انتقل إلى رحمة الله والدي القبطان بحري لواء مصطفى السيد مرسي، مدير لواء الإشارة بالقوات البحرية سابقا بسبب كوفيد 19.. أرجوكم ادعوا له.. في الجنة يا بابا إن شاء الله وخلوا بالكم من نفسكم".

وتلقت سمر مرسي التعازي من قبل عدد كبير من النجوم ومنهم ظافر العابدين وبشرى وكارولين عزمي وديانا هشام وغيرهم.

إصابة دانا حمدان بكورونا

الفنانة دانا حمدان أعلنت أيضًا إصاباتها بفيروس كورونا، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وحاولت دانا خلال الساعات الماضية تجربة بعض الأفكار التي زعم متداولوها أنها قد تعيد حاستي الشم والتذوق، ووثقت التجربة بمقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام.

أنغام تنفي إصابتها

الفنانة أنغام نفت في تصريحات صحفية إصابتها بفيروس كورونا، بعد إصابة محمد الشرنوبي زوج مديرة أعمالها راندا رياض، ولفت إلى أنها لا تقابلها في تلك الفترة، كما أنها حتى قبل ذلك كانت تلتزم بالإجراءات الوقائية طوال الوقت دوت الخليج وراندا.