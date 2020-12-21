حصاد 2020: ابرز الشائعات التي طاردت الوسط الفني وتتصدرها شيرين عبد الوهاب

حصاد الفن 2020 شهد كعادته العشرات من الشائعات التي ضج بها الوسط الفني وطاردت العديد من النجوم، وجاءت بين أنباء الوفيات وبين أنباء الإنفصال والزواج والحمل، وكان لافتاً كذلك ظهور الشائعات حول اصابات الفنانين بأزمات صحية خاصة بفيروس كورونا المستجد.

رصدنا لكم في حصاد 2020 ابرز شائعات الوسط الفني التي تخللت هذا العام:

شائعات الزواج والانفصال والحمل

عام 2020 تخلله العديد من شائعات الإنفصال بين النجوم، بعضهم من اختار الرد بطريقة مباشرة كحالة النجم حسن الرداد الذي حسم الجدل حول طلاقه من إيمي سمير غانم بعد ظهورهما سوياً لأول مرة هذا العام معا في العرض الخاص لفيلمه "توأم روحي"، فتغزل بإيمي سمير غانم عبر صفحته بفيسبوك وعلق على صورتهما معاً وقال:" وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".

الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب لاحقتهما شائعات الانفصال والخلافات أكثر من مرة هذا العام ووصلت الأنباء المتداولة إلى حد المشاجرة بالأيدي بين الثنائي، الا ان شيرين حرصت اكثر من مرة على نفي ذلك وبينها مشاركتها للجمهور بصورة رومانسية مع زوجهاوعلقت عليها قائلة: "زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق".

الفنانة داليا مصطفى طاردتها ايضا شائعة انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة الى درجة بأن زملائها تواصلوا معها للتأكد من صحة الخبر وقالت بأنها شعرت بضيق شديد بسبب ما نشرته وسائل الإعلام عن انفصالها نافية حدوث هذا الأمر.

شائعات الطلاق وصلت الى الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها احمد العوضي الذي علق على احدى التدوينات بشكل ساخر بهذا الشان قائلا بأنه علم بمسألة طلاقه من السوشيال ميديا، وامتدت الشائعات الى ياسمين صبري ايضا بخصوص الانفصال وحملها لكنها كانت تنفي ذلك بشكل غير مباشر عبر نشر أحدث صورها مع زوجها، بينما لم يؤكد الثنائي وفاء الكيلاني وتيم حسن او ينفيا الى الآن ما تم تدواله حول طلاقهما.

في المقابل تحولت شائعة ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود الى حقيقة بعدما اعلن الثنائي ارتباطهما مؤخراً، كما تحولت كذلك شائعة قصة حب درة التونسية من رجل الاعمال هاني سعد الى واقع حيث اعلنا زواجهما رسمياً باحتفال صاخب بحضور النجوم.

الفنانة نبيلة عبيد ايضا تصدر اسمها محركات البحث بعد اخبار عن خطوبتها لكنها نفت هذا الأمر، وهي الشائعة التي تلاحقها كل فترة، ونفت ايضا أنغام خبر زواجها من الموزع هاني فرحات، كذلك نفت رضوى الشربينيي زواجها من ثري عربي والتحقت بها نسرين طافش التي لاحقتها شائعات الزواج ايضا واضطرت الى نفيها، كما نفت الفنانة اللبنانية يارا زواجها من رجل الاعمال فيليب زيادة.

شائعة افلاس توفيق عبد الحميد

الفنان توفيق عبد الحميد تصدر هذا العام مواقع التواصل الاجتماعي بعد تردد أخبار حول مروره بأزمة مالية كبيرة وافلاسة والتي روج لها عدد من النجوم ومنهم ياسمين صبري قبل ان ينفي الفنان القدير الشائعة ويرد على ياسمين صبري من خلال مكالمة هاتفية.

اصابات الفنانين بأزمات صحية

الأزمات الصحية كان لها نصيب كبير من الشائعات التي لاحقت الفنانين العرب هذا العام، وأحدثها أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم وإصابته بالعمى والتي جعلته يخرج عن صمته ويعبر عن غضبه من تداول هذه الشائعات حوله، وقال إنه بخير وبكامل صحته في الفترة الحالية، ويتواجد بمنزله.

وايضا، أقلق الفنان السعودي عبد الله السدحان جمهوره بعدما كشف عن تعرضه لحادث سير هذا العام تزامنًا مع تصوير مسلسله الجديد "الديك الأزرق"، فإنطلقت حينها شائعات حول تعرضه لإصابة جسدية خطيرة الأمر الذي نفاه لافتًا إلى أنه نجا من الحادث ولم يصب بأي أذى.

شائعات الإصابة بفيروس كورونا اقتحمت ايضا الوسط الفني بالعشرات من اسماء الفنانين الذين اضطروا الى نفي ذلك وبينهم النجم عادل امام.

شائعات وفاة الفنانين عام 2020

عام 2020 لم يخلو كالأعوام التي سبقته من شائعات الوفاة التي تسببت بحالة حزن وغضب بين الجمهور، وأبرزها شائعة وفاة السيدة فيروز التي تصدرت اكثر من مرة هذا العام لتضطر ابنتها ريما الرحباني للرد على مروجي هذه الأنباء وكتبت في احدى تدويناتها:" لمطلقي الإشاعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سودا يفبركوا الخبر ذاتو! وكأنو هوي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات! إقتراح شو رأيكن ما زالكن هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا بهالوقائع الحقيقيّة".

في شهر يوليو انتشرت شائعات حول وفاة الفنان التونسي صابر الرباعي بحادث سير مروع الا انه خرج عن صمته بفيديو نشره على انستغرام نفي فيه ما يتم تداوله ومؤكدا بأنه برفقة عائلته في المنزل وبصحة جيدة.

الفنان حسين الجسمي كذلك تصدر إسمه في شهر يونيو مواقع التواصل ومحركات البحث بسبب تداول شائعات حول وفاته في حادث سير والتي أقلقت محبيه، الا انه تجاهل الشائعة وواصل نشر تدويناته ومنشوراته الأمر الذي طمأن الجمهور عليه،

واتسعت دائرة شائعات الوفيات لتطال العشرات من الفنانين بينهم الفنان عادل امام، والفنان الأردني الكبير موسى حجازين ، الفنانة انتصار الشراح، الفنان السوري بسام كوسا حيثث تم الترويج بأنه توفي متأثراً بفيروس كورونا، كما تم تداول خبر وفاة عباس النوري إثر جلطة دماغية، ووفاة الفنان الشاب وائل شرف، وتكررت ايضا شائعة وفاة الفنان دريد لحام، والفنانة منى واصف، والفنانة الجزائرية ريم غزالي وغيرهم.